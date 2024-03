Brytyjski sąd dał rządowi USA trzy tygodnie na „zapewnienie”, że amerykański wymiar sprawiedliwości będzie przestrzegał konkretnych założeń w postępowaniu z założycielem WikiLeaks. Jeśli jednak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przedstawią gwarancje dotyczące przedmiotu odwołania, to posiedzenie odwoławcze się nie odbędzie.

Sprawa Juliana Assange'a. Co grozi założycielowi WikiLeaks?

Stany Zjednoczone domagają się wydania Juliana Assange'a w związku z opublikowaniem przez niego w 2010 roku na portalu WikiLeaks ogromnej liczby poufnych dokumentów wojskowych z wojen w Iraku i Afganistanie. Zdaniem władz USA naraziło to na niebezpieczeństwo życie wielu ludzi.

Assange’a aresztowano w 2019 roku po tym, jak opuścił ambasadę Ekwadoru w Londynie, w której ukrywał się przez siedem lat. Dwa lata później brytyjski sąd orzekł, że mimo iż Stany Zjednoczone wykazały, że mają uzasadniony powód do prowadzenia sprawy karnej przeciwko Assange'owi, to nie można go wydać, gdyż może on próbować zrobić sobie krzywdę. Stanom Zjednoczonym udało się później doprowadzić do uchylenia tego orzeczenia – udzieliły one Wielkiej Brytanii nowych zapewnień związanych z tym, jak Julian Assange będzie traktowany. Mówiono wówczas między innymi o tym, że istnieje możliwość odbywania przez niego ewentualnego wyroku w Australii – jego rodzinnym kraju. Zaprzeczano również – o czym mówili prawnicy założyciela WikiLeaks – że zostanie on skazany na 175 lat więzienia.

Prawnicy Assange'a w ostatnim czasie starali się uzyskać pozwolenie na zakwestionowanie nakazu ekstradycji podpisanego prawie dwa lata temu przez ówczesną brytyjską minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Gdyby zapadła inna decyzja, Assange musiałby zostać poddany ekstradycji w ciągu 28 dni.

Założone przez Assange’a WikiLeaks zyskało międzynarodową sławę w 2010 roku. Witryna opublikowała wówczas materiał z ataku helikoptera USA z 2007 roku, który zabił dwóch pracowników agencji Reuters i kilka innych osób w stolicy Iraku. Po publikacji witryna opublikowała także setki tysięcy innych poufnych plików.