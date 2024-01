04:47 Zełenski: Sankcje wobec Rosji działają

- Kontynuujemy pracę ze wszystkimi naszymi partnerami, by wzmocnić naszą obronę powietrzną. I, jednocześnie, by zwiększyć presję na Rosję. Sankcje zdecydowanie działają. (...) Są wyraźne dowody na spowolnienie rosyjskiego przemysłu obronnego. Ale, aby sankcje były w 100 proc. skuteczne, sposoby obchodzenia sankcji muszą być także w 100 proc. zablokowane. Nowe kroki są też niezbędne przeciwko tym, którzy nadal pomagają Rosji. Każdy na świecie zna tę niewielką listę popleczników terrorystów — mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:44 W ramach pomocy humanitarnej Ukraina otrzymała sześć karetek pogotowia

W skład przekazanej Ukrainie w ostatnim tygodniu pomocy weszły też leki i żywność dla niemowląt — informuje Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.



04:40 W obwodzie żytomierskim na 15 lat więzienia skazano współpracownika rosyjskiego wywiadu

Zatrzymany pod zarzutem współpracy z Rosjanami w marcu 2023 roku mężczyzna skorzystał wówczas z możliwości wyjścia z aresztu za kaucją i próbował uciekać na Białoruś. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy SBU 300 metrów przed granicą z tym krajem — informuje SBU w wydanym komunikacie. Przy mężczyźnie znaleziono wówczas dużą sumę gotówki i notes z informacjami wywiadowczymi na temat jednostek ukraińskiej armii. Mężczyzna był emerytowanym zastępcą szefa sztabu jednej z armii pancernych byłego ZSRR. Rosjanie pozyskali go do współpracy we wrześniu 2022 roku, już w trakcie wojny przeciw Ukrainie.



04:37 Hiszpania przekazała Ukrainie dwa transportery opancerzone do ewakuacji rannych z pola walki

Hiszpańska Agencja ds. Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (AECID) poinformowała o tym na swoim profilu w serwisie X. „Pomoc humanitarna od Hiszpanii dla Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat przekroczyła wartość 46 mln dolarów” - czytamy we wpisie.



04:34 Rosja rozważa budowę lotniskowca

Admirał Nikołaj Jewmienow, dowódca rosyjskiej Marynarki Wojennej, w rozmowie z dziennikiem „Krasnaja Zwiezda” przyznał, że w Rosji rozważana jest budowa nowego lotniskowca, który „zwiększyłby skuteczność wykonywania różnych zadań operacyjnych”. Rosja dysponuje obecnie jednym lotniskowcem, okrętem Admirał Kuzniecow, który obecnie przechodzi naprawę i głęboką modernizację. Jednostka ta została zwodowana w 1982 roku.



04:29 Rosja sformuje pięć dywizji i jedną brygadę piechoty morskiej

Admirał Nikołaj Jewmienow, dowódca rosyjskiej Marynarki Wojennej mówił, że sformowanie nowych jednostek piechoty morskiej odbędzie się w średniej perspektywie czasowej. - Aby zwiększyć możliwości bojowe Korpusu Piechoty Morskiej jako oddzielnej części Marynarki Wojennej, w średnim terminie planowane jest przeorganizowanie pięciu istniejących brygad (piechoty morskiej) we flotach w dywizje piechoty morskiej oraz pułku piechoty morskiej Flotylli Kaspijskiej w brygadę - powiedział Jewmieniow. Wcześniej powiększenie brygad piechoty morskiej do dywizji zapowiedział minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu.



