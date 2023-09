Polska zaczęła wydawać Ukrainie mężczyzn, którzy wyjechali z kraju

By ściągnąć takich mężczyzn do kraju, Ukraina musi wydać wobec każdego z nich międzynarodowy list gończy. – Jeśli zatrzymamy takiego cudzoziemca, np. do zwykłej kontroli drogowej, nasz system KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji – przyp. aut.) pokaże, że to osoba ścigana przez prokuraturę z Ukrainy, bo znajdują się tam dane Interpolu. Taką osobę zatrzymujemy i informujemy prokuraturę. O tym, czy będzie ona ekstradowana, decyduje polski sąd – mówi nam insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.