„Gospodarka i stępiony Fox News zwiększają szanse Bidena”

Eksperci szacują, że kampania prezydencka przed wyborami w 2024 r. pochłonie około 1 miliarda dolarów. Dlatego szybsze rozpoczęcie kampanii daje większe szanse na zebranie funduszy. „Powinniśmy go wesprzeć, żeby mógł dokończyć swoją agendę” – brzmi jedna z reklam opłacanych przez American Bridge, niezależną organizację, która już zaczęła swoją kampanię wsparcia kandydatury Joe Bidena.

Ile lat ma prezydent USA

Według ostatniego sondażu NBC News, większość Amerykanów jest zdania, że Biden nie powinien w 2024 r. ubiegać się o reelekcję. Respondenci najczęściej wskazywali jako powód wiek urzędującego prezydenta, który w listopadzie ukończy 81 lat. Jeśli wygra, pod koniec kadencji będzie miał 86 lat. Wśród tych, którzy woleliby młodszego kandydata są rzesze młodych wyborców. I to nie dlatego, że nie mają sympatii do Bidena. Poparcie dla obecnego prezydenta utrzymuje się poniżej 50 proc. biorąc pod uwagę wszystkich wyborców. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko zwolenników Demokratów, to aż 78 proc. docenia to, co Biden robi w zakresie gospodarki i polityki zagranicznej. Młodzi chcą po prostu polityka bliższego ich pokoleniu. Tylko, że z badań wynika również, że jak dotąd Biden nie ma w Partii Demokratycznej poważnego kontrkandydata.

Z kolei wśród Republikanów największym poparciem w walce o partyjną nominację cieszy się 76-letni były prezydent Donald Trump, który wyprzedza swego głównego rywala, gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Ale Amerykanie w większości (60 proc.) nie chcą, by Trump wystartował w wyborach.

Co zrobił Joe Biden

Wskutek pandemii koronawirusa bezrobocie w USA wzrosło do poziomu 14 proc. w 2020 r. Biden może chwalić się odwróceniem negatywnego trendu. Stopa bezrobocia zmalała bowiem do 3,4 proc. i jest to najniższy wynik od 50 lat.

Z listy zrealizowanych obietnic przez Bidena - sporządzonej przez Olivera Piepera z redakcji Deutsche Welle - warto wspomnieć także o bilionie dolarów jaki zostanie wpompowany w odbudowę infrastruktury. Wyremontowane zostaną drogi, mosty, tory kolejowe, a także porty i lotniska. Mieszkańcy wsi mają otrzymać dostęp do szybkiego internetu.

Ale wielu swoich obietnic legislacyjnych Biden nie był w stanie zrealizować. Nie przedłużono ulgi podatkowej ze względu na dzieci, wstrzymano program pożyczek studenckich, reforma policji utknęła w martwym punkcie. Jednak Bidenowi i jego ugrupowaniu przede wszystkim nie udało się umożliwić wprowadzenia ogólnokrajowego prawa do aborcji. Zdominowany przez konserwatystów Sąd Najwyższy zniósł to prawo w czerwcu 2022 r.