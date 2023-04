Joe Biden w blokach startowych

Jeżeli wystartuje w wyborach prezydenckich, to w przeciwieństwie do byłego prezydenta Donalda Trumpa, który prowadzi w sondażach po stronie republikańskiej, Joe Biden nie będzie miał problemu z uzyskaniem nominacji Partii Demokratycznej. Ma, jak na razie, dwoje rywali: pisarkę Marianne Williamson, która dosyć słabo wypadła w prawyborach w 2020 r., oraz Roberta F. Kennedy’ego Jr., demokratę znanego z opozycji wobec szczepionek.

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się Partia Demokratyczna w kontekście kolejnej kadencji Bidena, jest jego wiek. Temat delikatny, ale teraz często pojawiający się w politycznych dyskusjach. 80-letni Biden już teraz jest najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli uda mu się pomyślnie przejść przez kampanię i wygrać kolejne wybory, to pod koniec kadencji będzie miał 86 lat. Nieustannie ściera się ze sceptycyzmem co do jego psychofizycznej wytrzymałości, dla której kolejna kampania oraz cztery lata w Białym Domu mogą być wyczerpujące.

Trzeba przyznać, że część tych obaw ma swe źródło w przepychankach politycznych i teoriach spiskowych, a nie faktach. Opinie prezydenckich lekarzy są niezmiennie. „Prezydent Biden jest zdrowym, pełnym wigoru 80-latkiem” – brzmiało ostatnie oświadczenie na temat jego stanu fizycznego. Choć – jak zauważają krytycy – Biden nie daje wyborcom wielu okazji do przetestowania jego zdolności kognitywnych, bo np. rzadziej występuje na żywo przed kamerami niż jego poprzednicy. Z drugiej strony jego pełne wigoru i wizji na przyszłość State of the Union na początku lutego br. zabrało republikanom możliwość przedstawienia prezydenta jako niedołężnego starca.

Niemniej jednak nawet demokratyczni wyborcy kwestionują jego decyzję na temat kolejnej kampanii.

Ponad 50 procent demokratycznych wyborców woli innego kandydata na prezydenta niż Joe Biden. Wśród nich są rzesze młodych wyborców, które chciałyby prezydenta bliższego ich pokoleniu. I to nie dlatego, że nie mają do niego sympatii. O ile w skali krajowej poparcie dla Bidena utrzymuje się poniżej 50 procent, o tyle aż 78 procent demokratów docenia to, co Biden robi w zakresie gospodarki i polityki zagranicznej.