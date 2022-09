Prezes Manowska: Losowanie sędziów jest przewidziane prawem. To nie moje widzimisię

- Sędzia robi to, co przewidują normy powszechnie obowiązujące, na czele z ustawami i konstytucją. Na tym polega trójpodział władz. To losowanie jest przewidziane prawem i za pięć lat, jeśli prawo się nie zmieni, odbędzie się kolejne - powiedziała w rozmowie z portalem Intteria.pl prezes Małgorzata Manowska.