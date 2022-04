Policja z Izraela użyła gumowych kul i granatów hukowych przeciwko rzucającym kamienie młodym Palestyńczykom. Do wydarzeń doszło na Wzgórzu Świątynnym, miejscu świętym zarówno dla muzułmanów, jak i dla wyznawców judaizmu.

"Będziemy nadal zdecydowanie działać dla publicznego bezpieczeństwa przeciwko uczestnikom zamieszek i osobom łamiącym prawo" - oświadczyła izraelska policja. Według niej, funkcjonariusze interweniowali, gdy doszło do rzucania kamieniami i fajerwerkami, w tym w kierunku Ściany Płaczu.

W tym miesiącu w pobliżu meczetu Al-Aksa niemal codziennie dochodziło do konfrontacji. Ramadan nakładał się na żydowskie święto Paschy, w związku z czym do silnie strzeżonego kompleksu przybyły setki tysięcy muzułmanów i Żydów. Liczba przypadków przemocy zmniejszyła się po zakończeniu Paschy i po tym, jak Izrael wstrzymał żydowskie wizyty na esplanadzie, na której znajdują się Kopuła na Skale, muzułmańskie sanktuarium zbudowane z VII wieku, jedno z najświętszych miejsc islamu, oraz meczet Al-Aksa z VIII w.

Ramadan kończy się w przyszłym tygodniu. W ostatni piątek miesiąca postu w Al-Aksa zazwyczaj gromadzą się szczególnie duże tłumy.

O ostatni wzrost napięć strona izraelska oskarżyła grupy islamistyczne, które miały zachęcać młodzież do organizowania zamieszek w celu wywołania gniewu w świecie muzułmańskim przeciw Izraelowi. Palestyńczycy zarzucali Izraelowi, że nie podejmuje odpowiednich kroków, by wyegzekwować istniejący od dawna zakaz żydowskich modlitw na esplanadzie.

Kompleks Al-Aksa znajduje się na Wzgórzu Świątynnym we Wschodniej Jerozolimie, która została zajęta przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. Po 1967 obszar Wschodniej Jerozolimy został włączony do obszaru administracyjnego Jerozolimy, co nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową. Palestyńczycy chcą, aby Wschodnia Jerozolima była stolicą państwa, które chcieliby ustanowić na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.