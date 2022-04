Twitter poinformował oficjalnie, że osiągnął ostateczne porozumienie w sprawie zakupu firmy przez właściciela Tesli i SpaceX. Elon Musk przejmuje Twittera za ok. 44 miliardy dolarów. Miliarder informował wcześniej, że chce wycofać Twittera z giełdy. W poniedziałek Musk oświadczył, iż ma nadzieję, że nawet jego najwięksi krytycy pozostaną na Twitterze, "ponieważ na tym właśnie polega wolność słowa".

W przeszłości jednym z aktywnych użytkowników Twittera był Donald Trump, biznesmen, a następnie prezydent Stanów Zjednoczonych. Na początku 2021 r. po zamieszkach na Kapitolu konto Trumpa (realDonaldTrump), wówczas ustępującego prezydenta, który kwestionował oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z 2020 r., zostało na stałe zawieszone.

W rozmowie z Fox News były prezydent zadeklarował, że zgodnie z planem otworzy konto na założonej przez siebie platformie TRUTH Social. - Nie wchodzę na Twittera, zamierzam pozostać na TRUTH - powiedział Trump. - Mam nadzieję, że Elon kupi Twittera, ponieważ ulepszy serwis i jest dobrym człowiekiem, ale ja pozostanę na TRUTH - dodał. Oświadczył, że rozpocznie korzystanie z nowej platformy w przyszłym tygodniu.

Nie, nie wracam na Twittera. Donald Trump

Platforma mediów społecznościowych TRUTH Social stworzona przez Trump Media & Technology Group, została formalnie uruchomiona w ubiegłym miesiącu. Jak podaje Fox News, powołując się na dyrektora generalnego firmy Devina Nunesa, po fazie testów od czterech dni TRUTH działa na swych własnych serwerach w chmurze.

- Dołączają do nas miliony osób, okazuje się, że reakcja na TRUTH jest o wiele lepsza niż bycie na Twitterze - stwierdził Donald Trump. - Nie, nie wracam na Twittera - powtórzył.

Zapytany, czy Twitter przejęty przez Elona Muska będzie konkurencją dla TRUTH były prezydent USA odparł, że przejęcie Twittera będzie oznaczało pozytywną zmianę dla całej branży mediów społecznościowych. - Uważam, że to dobrze. Pragniemy wolności, sprawiedliwości i uczciwości w naszym kraju, i im więcej, tym lepiej. Ale nie, nie postrzegam tego jako konkurencji dla tego, co robię - dodał. - To platforma dla mojego głosu. TRUTH jest platformą dla mojego głosu i dla moich zwolenników. Ale chcę, żeby wszyscy przeszli na TRUTH - konserwatyści, liberałowie - powiedział Donald Trump.

Po zamieszkach na Kapitolu z 6 stycznia 2021 r. Donald Trump został na stałe zawieszony na Twitterze, Facebooku, Instagramie i w serwisie Snapchat. Twitter ocenił, że pewna liczba jego wpisów dotyczących zamieszek miała charakter podżegający i ostrzegł przez "ryzykiem dalszego podżegania do przemocy".