- Jaka jest cena bezpieczeństwa? To jest bardzo konkretna sprawa. To są samoloty dla Ukrainy. To są czołgi. To jest obrona przeciwrakietowa. To jest broń przeciwokrętowa. To jest to, co mają nasi partnerzy. To jest to, co pokrywa się kurzem w ich magazynach. Przecież to wszystko jest za wolność nie tylko na Ukrainie - to jest za wolność w Europie - mówił Wołodymyr Zełenski.