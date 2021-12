Raman Pratasiewicz stał się jednym z najbardziej znanych Białorusinów na świecie, po tym jak w maju do lądowania w Mińsku zmuszono samolot pasażerski Ryanair, którym leciał z Aten do Wilna. Były główny redaktor opozycyjnego kanału NEXTA w komunikatorze Telegram wraz ze swoją partnerką Sofią Sapiegą prosto z lotniska trafili wtedy w ręce białoruskich służb. W sobotę rosyjska redakcja BBC poinformowała, że 23-letnia Sofia (jest obywatelką Rosji) usłyszała zarzut „podżegania do nienawiści” i że grozi jej sześć lat więzienia. Ostateczny wyrok ma zapaść w mińskim sądzie.

Reklama

Z informacji tych wynika, że gdyby nie współpracowała ze śledczymi, dziewczynie groziłoby nawet dwanaście lat łagrów. Cytowani przez rosyjskie media bliscy Sapiegi nie kryją rozczarowania i twierdzą, że liczyła na to, że do sądu sprawa nie dojdzie. Przecież zrobiła wszystko, co jej kazały białoruskie służby, i nawet przyznała się przed kamerą, że była administratorem kanału w Telegramie „Czarna księga Białorusi”, gdzie publikowano dane osobowe białoruskich mundurowych. Teraz, twierdzą jej adwokaci, los dziewczyny jest w rękach Łukaszenki, bo może ją ułaskawić.

Przyszłość 26-letniego Pratasiewicza nie jest znana. Po zatrzymaniu udzielił obszernego wywiadu rządowej stacji ONT, podczas którego przyznał się do sterowania „masowymi zamieszkami” w sierpniu 2020 roku, skrytykował opozycję demokratyczną, pochwalił Aleksandra Łukaszenkę, a nawet się rozpłakał i przepraszał. Pojawił się też w czerwcu na konferencji prasowej białoruskiego MSZ, gdzie m.in. namawiał przebywających w Polsce rodziców do powrotu na Białoruś. Pod koniec sierpnia uruchomił swój kanał w Telegramie, ale nie wiadomo do końca, czy sam zamieszczał wpisy. W ostatnim, z 9 września, odnotował, że Białorusini „wrócili do zwyczajnego życia” i że opozycja nie ma pomysłów. Od tamtej pory znikł z przestrzeni publicznej. Podobno znajduje się w areszcie domowym, odkąd zawarł umowę ze śledczymi.

Czytaj więcej Plus Minus Aleksander Łukaszenko ma się dobrze Współczucie Europy dla białoruskiego społeczeństwa nie przekłada się na stanowcze działania. Przyszłość Białorusi rysuje się w coraz ciemniejszych barwach. Nie będzie w niej miejsca dla opozycji, pisarzy, dziennikarzy, języka białoruskiego i polskiej mniejszości. Ale będzie miejsce dla Rosji i wspieranej przez nią dyktatury.

– Nie wiemy dokładnie, gdzie jest, możemy się tylko domyślać. Wiemy jedynie, że śledztwo utknęło w martwym punkcie – mówi „Rzeczpospolitej” Dzmitry Pratasiewicz, ojciec aresztowanego opozycjonisty. Dlaczego rodzice Pratasiewicza nie powrócili na Białoruś i nie posłuchali apelu syna z jego konferencji prasowej w Mińsku? – Bo nie chcieliśmy zostać zakładnikami. Tam nie działa już prawo. Nasz powrót był niebezpieczny. Owszem, syn mówił: tato, mamo, wracajcie. Ale to nie były jego słowa, rozumiemy, w jakiej znajduje się sytuacji i co przeżywa – tłumaczy. Rodzice pracują w jednym z polskich miast, wynajmują mieszkanie. Ojciec przyznaje, że co jakiś czas rozmawiają z synem przez internet. Po raz ostatni miał dzwonić w ubiegłym tygodniu: – O czym możemy rozmawiać z synem, który znajduje się pod całodobową obserwacją KGB? Mówi jedynie, że wszystko w porządku i że czuje się dobrze.