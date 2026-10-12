System kaucyjny może zostać rozszerzony, zdradziła wiceministra Anita Sowińska
System kaucyjny, który funkcjonuje w Polsce od 1 października 2025 r., wywołuje niemal tyle samo pozytywnych, co negatywnych ocen. Z badania CBOS wynika, że 49 proc. Polaków uważa go za niewygodny dla konsumentów, podczas gdy 47 proc. jest przeciwnego zdania.
Oceny różnią się wyraźnie w zależności od preferencji politycznych. Największymi przeciwnikami systemu są wyborcy Konfederacji Wolność i Niepodległość. W tej grupie negatywnie ocenia go 85 proc. ankietowanych. Z kolei wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej 67 proc. uznaje system za wygodny.
Największym problemem związanym z systemem kaucyjnym jest konieczność przechowywania pustych butelek i puszek w domu. Wskazało na nią 44 proc. badanych.
Niewiele mniej, bo 37 proc. respondentów, narzeka na działanie butelkomatów. Chodzi przede wszystkim o awarie urządzeń oraz przepełnione pojemniki, które uniemożliwiają oddanie opakowań. Dla 28 proc. ankietowanych uciążliwe jest samo zanoszenie butelek i puszek do punktów zbiórki.
Czytaj więcej
Najnowsze badanie dla „Zwrotka” pokazuje, że 75 proc. Polaków na stałe włączyło oddawanie butelek i puszek do swoich codziennych rutyn. Choć system...
Co czwarty badany (24 proc.) skarży się na kolejki do automatów. Kolejne 20 proc. zetknęło się z problemami przy zwracaniu opakowań oznaczonych jako objęte kaucją. Na niewystarczającą liczbę butelkomatów w okolicy zwraca uwagę 19 proc. respondentów.
Znacznie rzadziej pojawiają się trudności z zamianą kuponów wydawanych przez automaty na gotówkę. Taką niedogodność wskazało 4 proc. badanych. Po 3 proc. narzekało na brak naliczenia należnej kaucji oraz konieczność okazania dowodu zakupu przy zwrocie opakowania.
Czytaj więcej
Dane za pierwsze półrocze pokazują, że system kaucyjny odebrał gminom nawet połowę dochodów z plastiku i aluminium. Samorządowcy alarmują, że jeśli...
Jednocześnie 18 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie dostrzega żadnych problemów związanych z działaniem systemu.
Mimo licznych zastrzeżeń większość Polaków nie chce rezygnować z kaucji za butelki i puszki. Za rozszerzeniem systemu na kolejne rodzaje opakowań opowiada się 39 proc. respondentów, a 26 proc. uważa, że powinien pozostać w obecnej formie.
Łącznie 65 proc. ankietowanych popiera utrzymanie systemu kaucyjnego, choć nie wszyscy zgadzają się co do jego przyszłego kształtu.
Czytaj więcej
Nowy rekord w systemie kaucyjnym. Sieć Kaufland poinformowała w rozmowie z „Faktem”, że jeden z klientów sieci jednorazowo zwrócił 3559 opakowań, z...
Likwidacji systemu chce natomiast 30 proc. badanych. Pozostałe 5 proc. nie ma sprecyzowanego zdania.
Jeszcze wyraźniej zaznacza się przekonanie o korzyściach dla środowiska. Według 72 proc. respondentów system kaucyjny pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających do otoczenia. Przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, a 5 proc. nie potrafi tego ocenić.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadzono od 14 do 27 września 2026 r. na próbie 956 osób. Ankietowanych badano metodami wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas