System kaucyjny, który funkcjonuje w Polsce od 1 października 2025 r., wywołuje niemal tyle samo pozytywnych, co negatywnych ocen. Z badania CBOS wynika, że 49 proc. Polaków uważa go za niewygodny dla konsumentów, podczas gdy 47 proc. jest przeciwnego zdania.

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Oceny różnią się wyraźnie w zależności od preferencji politycznych. Największymi przeciwnikami systemu są wyborcy Konfederacji Wolność i Niepodległość. W tej grupie negatywnie ocenia go 85 proc. ankietowanych. Z kolei wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej 67 proc. uznaje system za wygodny.

System kaucyjny w Polsce. Polacy skarżą się na butelkomaty i przechowywanie opakowań

Największym problemem związanym z systemem kaucyjnym jest konieczność przechowywania pustych butelek i puszek w domu. Wskazało na nią 44 proc. badanych.

Niewiele mniej, bo 37 proc. respondentów, narzeka na działanie butelkomatów. Chodzi przede wszystkim o awarie urządzeń oraz przepełnione pojemniki, które uniemożliwiają oddanie opakowań. Dla 28 proc. ankietowanych uciążliwe jest samo zanoszenie butelek i puszek do punktów zbiórki.

Co czwarty badany (24 proc.) skarży się na kolejki do automatów. Kolejne 20 proc. zetknęło się z problemami przy zwracaniu opakowań oznaczonych jako objęte kaucją. Na niewystarczającą liczbę butelkomatów w okolicy zwraca uwagę 19 proc. respondentów.

Znacznie rzadziej pojawiają się trudności z zamianą kuponów wydawanych przez automaty na gotówkę. Taką niedogodność wskazało 4 proc. badanych. Po 3 proc. narzekało na brak naliczenia należnej kaucji oraz konieczność okazania dowodu zakupu przy zwrocie opakowania.

Jednocześnie 18 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie dostrzega żadnych problemów związanych z działaniem systemu.

CBOS: 30 proc. Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego

Mimo licznych zastrzeżeń większość Polaków nie chce rezygnować z kaucji za butelki i puszki. Za rozszerzeniem systemu na kolejne rodzaje opakowań opowiada się 39 proc. respondentów, a 26 proc. uważa, że powinien pozostać w obecnej formie.

Łącznie 65 proc. ankietowanych popiera utrzymanie systemu kaucyjnego, choć nie wszyscy zgadzają się co do jego przyszłego kształtu.

Likwidacji systemu chce natomiast 30 proc. badanych. Pozostałe 5 proc. nie ma sprecyzowanego zdania.

Jeszcze wyraźniej zaznacza się przekonanie o korzyściach dla środowiska. Według 72 proc. respondentów system kaucyjny pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających do otoczenia. Przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, a 5 proc. nie potrafi tego ocenić.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadzono od 14 do 27 września 2026 r. na próbie 956 osób. Ankietowanych badano metodami wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI).