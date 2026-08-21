Myśliwiec F-16 przekazany Ukrainie przez Holandię
Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 20:00. Ukraiński myśliwiec – według relacji świadków prawdopodobnie F-16 – wleciał w polską przestrzeń powietrzną i skierował się w kierunku północno-zachodnim.
Jak wskazuje portal Defence24, maszyna poruszała się na wysokości około 9000 metrów. Samolot nie podawał jednak dokładnych danych identyfikacyjnych na portalach przeznaczonych do śledzenia ruchu lotniczego. Przelot ten zbiegł się w czasie ze wzmożoną aktywnością wojskową nad Polską, w tym z manewrami NATO oraz obecnością amerykańskich maszyn przeznaczonych do wojny elektronicznej.
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Celem przelotu była baza lotnicza Vojens w Danii. Jak zauważa Defence24, cel podróży wyraźnie wskazuje na pochodzenie maszyny – prawdopodobnie był to myśliwiec w przeszłości należący do Danii, który został podarowany Ukrainie w ramach koalicji samolotowej.
Dokładny powód powrotu samolotu do Danii nie został oficjalnie ujawniony. Z ustaleń wynika jednak, że maszyna najpewniej przejdzie niezbędny przegląd techniczny lub naprawy na terytorium Danii, po czym uda się w drogę powrotną.
Ukraina otrzymała dotychczas około 40 myśliwców od państw partnerskich. Ze względów bezpieczeństwa dokładne dane pozostają utajnione. Obecnie w stanie gotowości operacyjnej pozostaje nieco ponad 30 maszyn. W dotychczasowych wypadkach i zestrzeleniach Ukraińcy stracili od 4 do 9 samolotów F-16.
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Pierwsze myśliwce F-16 trafiły do Kijowa latem 2024 r.. Do tej pory sprzęt przekazały Holandia (24 samoloty) oraz Dania (19 samolotów). Zadeklarowane 6 maszyn z Norwegii nie trafiło na front – służą do szkolenia pilotów i obsługi naziemnej.
Największe wsparcie zadeklarowała Belgia, która ma przekazać około 50 myśliwców (w tym maszyny nielotne z przeznaczeniem na części). Harmonogram dostaw rozłożony jest jednak do końca 2029 r. i zależy od tempa wymiany floty na samoloty F-35. W kolejnych latach planowane są kolejne dostawy z Belgii, a na początku 2027 r. do działań bojowych mają dołączyć szwedzkie samoloty Gripen.
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