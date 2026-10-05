Bardzo ciepły początek tygodnia. Wkrótce pogoda gwałtownie się zmieni
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większość Europy, w tym Polska, pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Czech. Jedynie na północy Europy pogodę kształtować będzie niż znad Morza Norweskiego.
Poniedziałek będzie pogodny. Zachmurzenie w większości będzie małe lub umiarkowane, więcej chmur pojawi się miejscami jedynie rano. Wtedy też prognozowane są mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy, około 19 st. C w centrum, do 21 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.
W nocy z poniedziałku na wtorek na południu kraju bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Termometry pokażą w nocy od 2 st. C na południowym wschodzie, około 9 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 12 st. C nad samym morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich – tam lokalnie –1 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na Pomorzu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, na krańcach południowych również południowy.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla przeważającej części kraju. Alerty obowiązują od niedzieli wieczorem do godz. 9 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.
„Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m” – poinformował Instytut.
We wtorek również zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami prognozowane są zanikające mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północy, około 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu na północy kraju okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.
Ciepła i przyjemna aura w większości kraju utrzyma się do czwartku. Pogoda wyraźnie zmieni się w piątek. 9 października czeka nas spore ochłodzenie. Temperatura wyniesie od 11 do 14 st. C. Prognozowane są także opady deszczu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas