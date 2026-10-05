Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większość Europy, w tym Polska, pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Czech. Jedynie na północy Europy pogodę kształtować będzie niż znad Morza Norweskiego.

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Pogoda w poniedziałek 5 października. Słoneczna jesień w pełni

Poniedziałek będzie pogodny. Zachmurzenie w większości będzie małe lub umiarkowane, więcej chmur pojawi się miejscami jedynie rano. Wtedy też prognozowane są mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy, około 19 st. C w centrum, do 21 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu kraju bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Termometry pokażą w nocy od 2 st. C na południowym wschodzie, około 9 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 12 st. C nad samym morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich – tam lokalnie –1 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na Pomorzu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, na krańcach południowych również południowy.

Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla przeważającej części kraju. Alerty obowiązują od niedzieli wieczorem do godz. 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

„Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m” – poinformował Instytut.

We wtorek ciepło, na północy możliwe opady deszczu. Zmiana pogody od piątku

We wtorek również zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami prognozowane są zanikające mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północy, około 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu na północy kraju okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

Ciepła i przyjemna aura w większości kraju utrzyma się do czwartku. Pogoda wyraźnie zmieni się w piątek. 9 października czeka nas spore ochłodzenie. Temperatura wyniesie od 11 do 14 st. C. Prognozowane są także opady deszczu.