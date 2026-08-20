Władimir Kliczko podziękował Polsce za wsparcie Ukrainy i podkreślił, że oba kraje powinny wspólnie budować przyszłość w Europie
Ukraiński portal Sport.ua przypomniał wypowiedź Władimira Kliczki z wywiadu dla TVP World, dotyczącą relacji polsko-ukraińskich. Były pięściarz mówił, że chciałby, aby Polacy i Ukraińcy współpracowali „ramię w ramię”, wspólnie budując przyszłość Europy mimo trudnych doświadczeń historycznych.
Kliczko podkreślał wdzięczność za wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od Polski. Były mistrz świata mówił także o konieczności wyjaśnienia sporów historycznych między Polską i Ukrainą. Stwierdził, że choć są pewne komplikacje związane z naszą wspólną historią, jesteśmy nowoczesnymi narodami i sąsiadami oraz byliśmy ze sobą bardzo blisko.
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Pod koniec czerwca Kliczko wraz z bratem Witalijem odwiedził Gdańsk. Podczas pobytu skrytykował w rozmowie z Radiem Gdańsk nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na odbywającym się w Polsce spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy. Stwierdził, że prezydent Ukrainy powinien przyjechać do Gdańska. Jednocześnie Kliczko przyznał, że zależało mu na obecności na tym wydarzeniu, zwłaszcza w kontekście „ostatnich trudności w naszych relacjach dyplomatycznych”.
– Wierzę, że to bardzo ważne, aby budować przyszłość i to teraz, razem z Polską, z polskimi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce. Od 2014 była ona jednym z krajów, jako nasz sąsiad, który niesamowicie nas wspierał – powiedział.
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