Ukraiński portal Sport.ua przypomniał wypowiedź Władimira Kliczki z wywiadu dla TVP World, dotyczącą relacji polsko-ukraińskich. Były pięściarz mówił, że chciałby, aby Polacy i Ukraińcy współpracowali „ramię w ramię”, wspólnie budując przyszłość Europy mimo trudnych doświadczeń historycznych.

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Kliczko: Trzeba wyjaśnić historyczne zaszłości

Kliczko podkreślał wdzięczność za wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od Polski. Były mistrz świata mówił także o konieczności wyjaśnienia sporów historycznych między Polską i Ukrainą. Stwierdził, że choć są pewne komplikacje związane z naszą wspólną historią, jesteśmy nowoczesnymi narodami i sąsiadami oraz byliśmy ze sobą bardzo blisko.

Oczekuję wyjaśnienia tych zaszłości, wyjaśnienia historii i patrzenia w przyszłość, żeby budować razem, żyć razem, razem tworzyć i się wspierać, tak jak robimy to teraz przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi - Imperium Rosyjskiemu. Władimir Kliczko

Władimir Kliczko skrytykował nieobecność Zełenskiego na spotkaniu w Gdańsku

Pod koniec czerwca Kliczko wraz z bratem Witalijem odwiedził Gdańsk. Podczas pobytu skrytykował w rozmowie z Radiem Gdańsk nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na odbywającym się w Polsce spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy. Stwierdził, że prezydent Ukrainy powinien przyjechać do Gdańska. Jednocześnie Kliczko przyznał, że zależało mu na obecności na tym wydarzeniu, zwłaszcza w kontekście „ostatnich trudności w naszych relacjach dyplomatycznych”.

– Wierzę, że to bardzo ważne, aby budować przyszłość i to teraz, razem z Polską, z polskimi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce. Od 2014 była ona jednym z krajów, jako nasz sąsiad, który niesamowicie nas wspierał – powiedział.