Inwestorem pomnika jest Polsko-Szkocka Fundacja im. Kaprala Misia Wojtka. Lokalizacja została pozytywnie zaopiniowana przez zespół ds. wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie Warszawy.

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Kim był Niedźwiedź Wojtek?

Wojtek był niedźwiedziem syryjskim (podgatunek brunatnego) adoptowanym w Persji przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim, dowodzonym przez gen. Władysława Andersa. Jako zwierzę łagodne i przyjazne, szybko stał się maskotką i symbolem formacji.

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Według relacji żołnierzy, nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Od tego momentu symbolem 22. Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach.

Odznaka ta pojawiała się na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy. Za swoje zasługi dla Armii Polskiej Wojtek został symbolicznie awansowany do stopnia kaprala.

Historia Niedźwiedzia Wojtka

Po zakończeniu wojny i demobilizacji jednostki niedźwiedź trafił do zoo w Edynburgu, w którym zmarł w 1963 r. w wieku 22 lat. Niezwykły kapral doczekał się wielu pomników. Pierwszy w Polsce odsłonięto w 2013 r. na placu Słowiańskim w Żaganiu. Kolejne m.in. w Szymbarku, w Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, na skwerze przy ulicy Misia Wojtka w Szczecinie czy też w parku im. Władysława Andersa we Wrocławiu. 30 maja 2017 r. nadano imię „Misia Wojtka” Przedszkolu nr 99 w Warszawie przy ulicy Siewierskiej, jednocześnie odsłaniając pomnik symbolizujący patrona placówki.

Pomniki na cześć Wojtka odsłonięto również we Włoszech: w Imoli i w Cassino, a także w Anglii: w Londynie, Grimsby, Edynburgu i Duns.

W 2017 r. Poczta Polska wyemitowała w nakładzie 250 tys. sztuk znaczków pocztowych upamiętniających kaprala Wojtka.