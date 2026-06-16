Numer identyfikacyjny PESEL zawiera datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. 90 proc. ankietowanych w sondażu firmy badawczej Imas International wie, że zawiera datę urodzenia, a 52 proc. oznaczenie płci.

Reklama Reklama

Co to jest PESEL? Foto: Infografika PAP

Jakich danych nie odczytamy z numeru PESEL?

Uczestnicy sondażu wskazywali też na nieistniejące w tym zapisie informacje – 20 proc. badanych zaznaczyło, że PESEL zawiera miejsce urodzenia, 16 proc. – oznaczenie urzędu stanu cywilnego wydającego akt urodzenia, a 14 proc. jest przekonanych, że numer zawiera informację o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany.

Identyfikator nie obejmuje informacji o obywatelstwie, ani o rodzicach – przypominali zleceniodawcy badania.

PESEL składa się z jedenastu cyfr – po dwie na rok, miesiąc i dzień urodzenia, kolejne cztery – numer porządkowy dla konkretnej osoby urodzonej tego dnia kończący się wskazaniem płci – parzysta cyfra i 0 – to kobieta, a nieparzysta – mężczyzna. Jedenasta pozwala sprawdzić poprawność całego numeru PESEL – to cyfra kontrolna.

Numer PESEL. Niektórzy mają go od 1977 r.

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) – to centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do końca 2015 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na mocy ustawy o ewidencji ludności. Potocznie mianem PESEL określa się również numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze.

System PESEL został uruchomiony w 1977 r. i w ramach pilotażu zawierał dane mieszkańców dzielnicy Wola w Warszawie. Następnie objął dane mieszkańców pozostałych dzielnic Warszawy, a potem województwa warszawskiego. Numery PESEL dla wszystkich obywateli Polski zostały nadane do 1984 r.

Sondaż przeprowadzony został metodą wywiadów internetowych (CAWI) w maju na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.