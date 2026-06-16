Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad północnym Atlantykiem oraz Półwyspem Skandynawskim oddziaływać będą rozległe niże z frontami atmosferycznymi. Reszta Europy znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska zostanie w zasięgu zatoki niżu znad Bałtyku, który powoli będzie odsuwał się nad północno–zachodnią Rosję. Z zachodu zacznie napływać nieco cieplejsza i bardziej sucha masa powietrza polarnego morskiego.

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Prognoza pogody na wtorek 16 czerwca. Będzie coraz cieplej

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno–wschodniej części kraju okresami duże i przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 15 st. C na wybrzeżu, około 19 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz w porywach do 60-65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C do 11 st. C, cieplej na wybrzeżu i południu kraju, około 13-14 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i południowo–zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

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W środę 17 czerwca możliwe deszcz i burze w tych regionach

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm na północnym wschodzie i do 20 mm na południu.

Temperatura maksymalna od 16 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno–zachodni.

Prognoza pogody dla Warszawy: Możliwe burze z gradem

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

We wtorek zachmurzenie w stolicy będzie na ogół umiarkowane. Pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwa burza, także z gradem. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, wieczorem słabnący, z kierunków zachodnich. W czasie burzy wiatr w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr umiarkowany, północno–zachodni.