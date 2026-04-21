Flagowy element kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości – program „Rodzina 500+”, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. – w 2026 r. obchodzi swoje dziesięciolecie. Przez ten czas projekt przeszedł niemałą ewolucję. 1 stycznia 2024 r. zdecydowano między innymi, że – ze względu na wysoką inflację – kwota zostanie podniesiona do 800 zł. W nowym sondażu Polacy zapytani zostali, czy świadczenie powinno jeszcze bardziej wzrosnąć. 

Materiały promocyjne w czasie jednego z pikiników rodzinnych promujących program 800+
Czy świadczenie „800+” powinno zostać podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie? Wyniki nowego sondażu 

„Czy świadczenie 800+ powinno zostać podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie?” – takie pytanie zadano uczestnikom badania, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. 

Sondaż wskazuje, iż – mimo że siła nabywcza pieniądza uległa zmianie – respondenci nie chcą, by świadczenie wynosiło 1000 zł. Na pytanie o jego podwyższenie do tej kwoty 61 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. 

39 proc. respondentów jest zaś za waloryzacją programu 800+.

Świadczenie 800+ (dawne 500+, waloryzacja świadczenia nastąpiła 1 stycznia 2024 r.) od lat pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Polsce. Przysługuje ono w Polsce rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Początkowo, gdy świadczenie zostało wprowadzone przez PiS 1 kwietnia 2016 r., przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 1 lipca 2019 r. przysługuje ono również na pierwsze dziecko. 

Jak pisaliśmy wcześniej, 20 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta określa m.in. zasady programu 800+. W ramach deregulacji resort chce wprowadzić mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800+ na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków.

Metodologia badania

Badanie zrealizowane przez Pollster w dniach 2–3 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych Polaków potwierdza, że entuzjazm dla polityki transferów socjalnych osiągnął swój punkt nasycenia.