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Lista kandydatów do przejęcia władzy w Krakowie szybko się wydłuża. Koalicja Obywatelska i PSL postawiły na senator Monikę Piątkowską. Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie radny Michał Drewnicki. Konfederacja wystawia Bartosza Bocheńczaka, a Konfederacja Korony Polskiej – Michała Klimka. Swoich kandydatów szykują także Nowa Lewica i Partia Razem.
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Zdaniem Michała Kolanki najważniejsze nie jest jednak to, kto stanie na starcie wyścigu, ale czego ta kampania nauczy polityków o nastrojach społecznych. Kraków staje się bowiem miejscem, w którym wyjątkowo mocno spotykają się trzy poziomy polityki: lokalny, krajowy i globalny. – To będzie nowy typ kampanii, nowe zjawisko: spięcie lokalnych tematów z krajowymi i też w jakimś sensie z globalnymi – mówi Michał Kolanko.
Jeszcze kilka lat temu wybory samorządowe koncentrowały się głównie wokół inwestycji, dróg czy komunikacji miejskiej. Dziś lokalne problemy są nierozerwalnie związane z ogólnopolską debatą o jakości życia, kosztach codziennego funkcjonowania czy perspektywach rozwoju klasy średniej.
Właśnie dlatego kampania w Krakowie może okazać się pierwszym tak wyraźnym sprawdzianem politycznych emocji po wyborach prezydenckich. Jak zauważa Kolanko, będzie to także test nowych metod prowadzenia kampanii w epoce mediów społecznościowych i algorytmów, które sprawiają, że lokalne wydarzenia błyskawicznie stają się tematami ogólnokrajowymi.
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Odwołanie Aleksandra Miszalskiego nie było wyłącznie efektem jednej decyzji czy jednego politycznego błędu. W opinii wielu mieszkańców złożyły się na to kwestie związane z podwyżkami cen biletów komunikacji miejskiej, strefą czystego transportu oraz ogólnym poczuciem, że władze miasta nie wsłuchują się wystarczająco w codzienne problemy mieszkańców.
Michał Kolanko zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny element: narastającą frustrację części klasy średniej. To grupa, która w ostatnich latach osiągnęła stabilizację ekonomiczną, ale coraz częściej ma poczucie, że dalszy awans staje się trudniejszy. Dotyczy to zarówno mieszkańców Krakowa, jak i innych dużych miast.
Pojawia się pytanie, czy właśnie taki mechanizm nie odegrał kluczowej roli w referendum. Mieszkańcy mogą jednocześnie uważać, że żyje im się dobrze, a mimo to chcieć zmiany władzy, jeśli mają poczucie, że kolejne decyzje polityków utrudniają codzienne życie.
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Dlatego wynik wyborów w Krakowie będzie uważnie analizowany także w Warszawie. Jeśli podobne nastroje zaczną pojawiać się w innych dużych miastach, mogą stać się jednym z najważniejszych wyzwań dla rządzącej koalicji. – Jeśli model krakowski w ten sposób się powtórzy ogólnopolsko, to premier Tusk ma duży problem – mówi Kolanko.
Nieprzypadkowo w rozmowie pojawia się również nazwisko Łukasza Gibały, który – jeśli zdecyduje się wystartować – może zostać jednym z głównych faworytów wyborów. Jednak nawet jego pozycja nie wydaje się dziś przesądzona. Kraków wchodzi bowiem w kampanię, której przebieg może zaskoczyć.
W jednym Michał Kolanko nie ma jednak wątpliwości: tych wyborów żadna z dużych partii nie może potraktować jako lokalnego epizodu. To będzie polityczny test, którego wyniki mogą wykraczać daleko poza granice Krakowa.
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