Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW, 13 kwietnia na wschodzie, w centrum i na południu kraju będzie pogodnie, natomiast na zachodzie pojawi się duże zachmurzenie.

Prognoza na 13 i 14 kwietnia. Zrobi się cieplej, nawet do 17 stopni Celsjusza

W poniedziałek deszcz może padać jedynie na północno-zachodnich krańcach Polski. Temperatura wyniesie od 12-13 stopni na wschodzie, około 14 w centrum, do 17 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat – tam około 11 stopni oraz w rejonie Półwyspu Helskiego, około 7 stopni. Wiatr miejscami będzie dość silny i porywisty, w zachodniej połowie kraju w porywach może wiać do 60 km/h. W Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągać do 55 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, pogodniej będzie tylko na wschodzie. W zachodniej połowie Polski prognozowane są opady deszczu, a w Tatrach –także deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni, a na południu nawet do 17 stopni. Chłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim – tam około 11 stopni – i na Półwyspie Helskim (około 8 stopni). Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale może być porywisty. Na Pomorzu miejscami w porywach będzie wiał do 60 km/h, a w Sudetach do 55 km/h.

Pogoda w kolejnych dniach tygodnia. Czeka nas zmienna aura

W środę synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie. Pojawią się także opady deszczu. Najsilniej popada na północy kraju. Temperatura wyniesie od 6-8 stopni na północy, około 12 stopni w centrum, do 15-16 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek również będzie pochmurnie. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 7 stopni nad morzem, około 10 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, południu i w centrum pojawią się opady deszczu, okresami w centrum i na południowym zachodzie będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 17 stopni. Chłodniej ma być na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, tam od 7 do 11 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak nad morzem porywisty.