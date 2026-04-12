Trump w rozmowie z Ruttem, do której doszło 8 kwietnia w Białym Domu, miał wyrazić niezadowolenie z postawy sojuszników z NATO w czasie wojny USA i Izraela z Iranem. – On (Trump) jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i mogę zrozumieć jego punkt widzenia – mówił Rutte w późniejszej rozmowie z CNN. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła przed rozmową, że w jej trakcie może pojawić się temat ewentualnego wyjścia USA z NATO, co Trump sugerował m.in. we wcześniejszej rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Telegraph”. Rutte pytany o to, czy taki temat się pojawił, odpowiedział wymijająco. – Cóż, tak jak powiedziałem, jest rozczarowanie, to jasne, ale jednocześnie słuchał uważnie moich argumentów na temat tego, co się dzieje – stwierdził.

Blokada Cieśniny Ormuz. Donald Trump oczekuje konkretnej pomocy od państw Europy

„Der Spiegel”, a potem Reuters ujawniły wkrótce potem, że Trump w trakcie rozmowy przedstawił coś w rodzaju ultimatum – zażądał, aby w ciągu kilku dni europejscy sojusznicy USA poczynili zobowiązania dotyczące konkretnych zobowiązań w kwestii rozmieszczenia okrętów w rejonie Cieśniny Ormuz lub udostępnienia USA innych zasobów wojskowych.

Prezydent USA miał dać do zrozumienia, że nie wystarczą już polityczne deklaracje sojuszników z NATO w kwestii Cieśniny Ormuz, lecz konkretne wsparcie.

Cieśnina Ormuz została zablokowana przez Iran po zaatakowaniu tego kraju przez USA i Izrael 28 lutego. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Blokada Cieśniny doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach (cena baryłki wzrosła o ok. 50 proc., w pewnym momencie zbliżając się do poziomu 120 dolarów), co przełożyło się na wzrost ceny benzyny.

W nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego) Donald Trump ogłosił 14-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem, którego jednym z warunków miało być odblokowanie Cieśniny Ormuz. Jak dotąd jednak żegluga przez ten szlak wodny nadal nie jest swobodna, a ponadto Iran chce pobierać opłaty za tranzyt przez Cieśninę (przed wojną ich nie pobierał) przeciwko czemu, Trump wyraził już publicznie sprzeciw.

Ruch statków w Cieśninie Ormuz (stan na 9 kwietnia, godzina 10.00) Foto: PAP

Negocjacje USA z Iranem rozpoczęte 11 kwietnia w Islamabadzie po 21 godzinach rozmów zakończyły się bez osiągnięcia porozumienia. Sprawa Cieśniny Ormuz miała być jednym z tych punktów spornych, w których nie udało się ustalić wspólnego stanowiska.

USA poinformowały 11 kwietnia, że rozpoczęły działania zmierzające do rozminowania wód Cieśniny Ormuz. Amerykanie twierdzą, że przez Cieśninę przeszły dwa amerykańskie okręty, ale Iran zdementował tę informację.

Sondaż: 53 proc. najstarszych ankietowanych nie chce, by Europa pomogła USA odblokować Cieśninę Ormuz

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy państwa europejskie powinny odpowiedzieć na apele Donalda Trumpa i pomóc w odblokowaniu Cieśniny Ormuz.

Na tak zadane pytanie „Tak” odpowiedziało 21 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 46,2 proc. respondentów.

32,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Kraje Europy nie powinny reagować na apel prezydenta USA częściej zdaniem mężczyzn (48 proc.) niż kobiet (44 proc.). Odsetek osób wyrażających taką opinię wzrasta wraz z wiekiem (27 proc.– osoby do 24 roku życia, 53 proc.– osoby po 50 roku życia). Europa nie powinna angażować się w konflikt według ponad połowy respondentów z wyższym wykształceniem (52 proc.) i niemal trzy na pięć osób z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (58 proc.)– komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.