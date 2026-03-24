We wtorek o tragicznej śmierci rodziny Ulmów oraz o bohaterstwie Polaków ratujących Żydów mówił prezydent Karol Nawrocki, który w Kaplicy Pamięci w Toruniu wziął udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na tablicach pamięci poświęconych pomordowanym Polakom ratującym Żydom pod niemiecką okupacją. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent wspomniał o wartościach chrześcijańskich, które stanowiły fundament postaw Polaków.

– To wszystko dawało naszej narodowej wspólnocie, tej tworzącej się w I Rzeczpospolitej, w II i w III, przekonanie o tym, że wartości chrześcijańskie dają nam możliwość dawania i oddawania dobra, miłości i miłosierdzia, które są najważniejszym atrybutem Pana Boga. To dlatego I Rzeczpospolita stała się miejscem życia tak wielu Żydów, którzy nie mogli znaleźć sobie innego miejsca w Europie. A II Rzeczpospolita, gdy stała się wolna i niepodległa, gdy Polacy swoje państwo odzyskali w 1918 r., stała się miejscem życia kilku milionów Żydów – mówił. Dodał, że Polska była „domem dobrym” dla Żydów, który zmienił się w „dom zły”, gdy na polskie ziemie wkroczyli Niemcy.

Karol Nawrocki przypomniał zbrodnicze plany niemieckiej III Rzeszy wobec Polaków. – Niemcy zanim zaczęli mordować Żydów, już od 1 września 1939 r. mordowali Polaków, polskich duchownych, przedstawicieli Kościoła katolickiego, polskich urzędników, polskie kobiety i polskie dzieci. Amerykański historyk Richard Lukas nazwał lata 1939–1941 „zapomnianym Holokaustem”. Niemcy mieli w planie wymordowanie wszystkich Żydów i Romów na terenie Rzeczypospolitej, w całej Europie, ale mieli też plan wymordowania 50 milionów Słowian, 85 proc. Polaków. Tak brzmiały zapisy Generalnego Planu Wschód – zaznaczył.

– Nasi bohaterowie, Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką, nie mieli być może świadomości strategicznych zapisów państwa niemieckiego, ale mieli świadomość, że na terenach Rzeczypospolitej rozpętało się prawdziwe pandemonium, a za próbę ratowania Żyda groziła śmierć. I robili to dlatego, bo w naszej wspólnocie narodowej była tożsamość chrześcijańska. Miłość i miłosierdzie i to wprost płynie z życiorysów Józefa i Wiktorii Ulmów – kontynuował.

Prezydent przypomniał, że Niemcy zabijali Polaków za pomaganie Żydom, wspomniał m.in. o rodzinie Pochwatków z Kolczyna. Podkreślił, że pamięć o bohaterskich czynach Polaków będzie trwała. Mówił, że Polska jest dumna z tych, którzy ryzykowali, by bronić innych. – Jesteśmy im głęboko wdzięczni, że stali się żywym, choć tragicznym świadectwem naszej narodowej wspólnoty otwartej na innych, przywiązanej do wartości miłości i miłosierdzia. Wspólnoty, która współczuje i która jest gotowa poświęcić się dla drugiego człowieka. Ale jest też zdeterminowana, by bronić tych wartości, które nas ukształtowały jako naród – zaznaczył.