Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego. Samolot CRJ-900 – który przyleciał z Montrealu – uderzył w pojazd. Agencja Reutera podaje, że odrzutowiec obsługiwany był przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada Express.

Lotnisko LaGuardia zostało zamknięte – jak poinformowano na stronie internetowej portu lotniczego, samoloty przylatujące zostały przekierowane na inne lotniska lub zawróciły.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany.