Odra to bardzo zakaźna choroba wywoływana przez wirus z rodziny Paramyxoviridae. Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w latach 60. XX wieku była jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci na świecie. Szerzeniu się odry sprzyjała jej zakaźność - jedna chora osoba zakaża od 12 do 18 niezaszczepionych osób. Wirus wywołujący odrę atakuje komórki nabłonkowe dróg oddechowych, a następnie układ odpornościowy, osłabiając go na lata. Powikłania związane z przechodzeniem tej choroby obejmują zapalenie płuc, zapalenie mózgu oraz zapalenie ucha.