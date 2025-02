Teatry i kawiarnie są dziś na Ukrainie pełne, choć wojna wciąż jest codzienną rzeczywistością. – Kiedy idę ulicą i słyszę wybuchy, połowa ludzi ucieka do metra, połowa idzie dalej, jakby nic się nie stało – opisuje, dodają, że gdy jakiś żołnierz przyjeżdża z frontu, taka sytuacja go dziwi. - Ale ludzie usiłują prowadzić zwyczajne życie. To obrona psychologiczna – dodaje.

Rosyjskie czarne listy. Zagrożenie dla ukraińskich patriotów

Pod koniec lutego 2022 roku wielu mieszkańców uciekało z Kijowa, pod którym byli już Rosjanie. Prof. Wasiutynski nie zamierzał wyjeżdżać, chciał zobaczyć na własne oczy najważniejsze wydarzenia. Gdyby jednak Rosjanie wrócili pod Kijów, to dziś by wyjechał, bo Rosjanie na terenach, które okupowali, zabijali ludzi, którzy nie chcieli, jak on, mówić po rosyjsku. Czy jako patriota ukraiński i profesor jest na rosyjskiej czarnej liście? - Konsjerżka w moim domu mówiła, że mieszkają w nim cztery prorosyjskie rodziny. I gdyby do nich przyszli Rosjanie, to by na mnie wskazały – mówi. Te rodziny nadal mieszkają w domu, w którym i on mieszka.



Wasiutynski opowiada też o naukowcach, którzy zdradzili, przeszli na stronę Rosji.

Jaki jest portret psychologiczny Wołodymyra Zełenskiego

Haszczyński pyta swojego gościa o psychologiczny portret Wołodymyra Zełenskiego. Wasiutynski nie ukrywa sceptycyzmu wobec ukraińskiego prezydenta. – Nie głosowałem na niego. Nie miał żadnego doświadczenia politycznego. Ale przyznaję – nie uciekł, stanął do walki. Jego umiejętności showmańskie pomogły w zdobyciu poparcia Zachodu – ocenia.

Jednak, zdaniem gościa podcastu „Globalny Chrząszcz”, Wołodymyr Zełenski wciąż ma kompleksy. Jeden bardzo poważny - „irracjonalnie nienawidzi poprzednika Petra Poroszenki” - i to odbija się na decyzjach politycznych.