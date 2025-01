Początek tygodnia przyniósł nietypowe, jak na styczeń, dodatnie temperatury. Według danych IMGW, w poniedziałek o godz. 11:00 najcieplej było na południowym wschodzie Polski – termometry w Przemyślu pokazały 12 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach temperatury będą jednak stopniowo spadać. Duża, odczuwalna zmiana pogody, nadciągnie już pod koniec tygodnia.

Koniec jesiennej aury. Kiedy nastąpi ochłodzenie?

Zgodnie z prognozami IMGW w ciągu kilku najbliższych dni utrzyma się jeszcze jesienno-wiosenna aura z temperaturami na plusie. Według prognozy średnioterminowej (model ECMWF, prognoza na 10 dni) odczuwalne ochłodzenie pojawi się już w piątek 31 stycznia. Tego dnia dość ciepło (temperatura maksymalna ok. 8-9 stopni Celsjusza) powinno być jeszcze na wschodzie Polski. Na przeważającym obszarze kraju utrzyma się jeszcze średnia, maksymalna temperatura ok. 5 stopni Celsjusza. Ta będzie jednak powoli, stopniowo spadać w ciągu pierwszych dni lutego. Już we wtorek 4 lutego na wschodzie Polski temperautra maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza w górach do -1 stopnia na Suwalszczyźnie. W centrum ok. 1 stopień Celsjusza, na zachodzie kraju ok. 4-5 stopni.

Od piątku 31 stycznia można także spodziewać się powrotu przymrozków: ok. -3 stopnie Celsjusza na południu i południowym zachodzie (sobota), ok. -2 stopnie w centrum (sobota i niedziela). Chłodniej zrobi się także w górach i na terenach podgórskich, gdzie w poniedziałek (3 lutego) i we wtorek (4 lutego) przewiduje się temperatury minimalne nawet do -10 stopni Celsjusza.

Czytaj więcej Społeczeństwo Co czeka nas w pogodzie? Najnowsza prognoza długoterminowa od stycznia do kwietnia IMGW opublikował długoterminową prognozę numeryczną dotyczącą temperatury i sumy opadów od stycznia do kwietnia 2025 r. Wynika z niej, że zima i początek wiosny będą pełne anomalii, zwłaszcza w lutym i marcu.

Kiedy powrócą opady śniegu?

Według prognoz IMGW w ciągu najbliższych dni przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu są spodziewane jedynie w górach (Podhale, Sudety). Pierwsze, większe opady deszczu ze śniegiem pojawią się w piątek m.in. na Suwalszczyźnie, a także miejscami w centrum i na terenach podgórskich. W sobotę 1 lutego opadów deszczu ze śniegiem i śniegu można spodziewać się w centrum kraju i na Śląsku. Opady śniegu zaczną nasilać się w niedzielę - głównie na wschodzie oraz na południu Polski – i utrzymają się (wstępnie) do wtorku 4 lutego. W środę w centrum i na północnym wschodzie utrzyma się opad deszczu ze śniegiem.