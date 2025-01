„Państwo w państwie”. Prezydent udostępnił mieszkańcom boisko. Może trafić do aresztu

Boisko zostało wybudowane w 2010 r. przy Szkole Podstawowej nr 4. Przez wiele lat spokojnie funkcjonowało. Korzystali z niego zarówno uczniowie szkoły, jak i okoliczni mieszkańcy. Kilka lat później zaczęło jednak przeszkadzać mieszkającemu obok małżeństwu. Narzekali na hałas i światło. Poszli do sądu i sprawę wygrali. Zakazano wtedy korzystania z „Orlika” osobom nie będącym uczniami szkoły.

Władze Puław wybudowały przy boisku ekrany akustyczne

Miasto nie mogło się pogodzić z tym wyrokiem. Oznaczał on odebranie dzieciom i młodzieży miejsca do zabawy oraz możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu. A taki właśnie cel przyświecał budowie „Orlika”.

Zostały zlecone szczegółowe pomiary oraz ekspertyzy. Miasto wydało 240 tysięcy złotych na wybudowanie ekranów akustycznych, mających na celu stłumienie hałasu. Ekspertyzy wykonane już po ich wybudowaniu potwierdziły ich skuteczność. Wtedy też miasto zaczęło stopniowo przywracać możliwość korzystania z boiska przez mieszkańców.

Za udostępnienie boiska w Puławach sąsiedzi zażądali kary grzywny

Nie spotkało się to niestety ze zrozumieniem u osób, które wcześniej przyczyniły się do ograniczenia działalności „Orlika”. Wystąpiły one o ukaranie miasta grzywną w wysokości 15000 złotych za nieprzestrzeganie wyroku. Początkowo sąd ich roszczenie oddalił, jednak w wyniku ich kolejnej skargi nałożył na miasto grzywnę w wysokości 5000 złotych.