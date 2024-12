Zaufanie do sądów spadło w USA za rządów Joe Bidena jak w Syrii w czasie wojny

Wyborcy Partii Demokratycznej nie ufają Sądowi Najwyższemu

Z badania Gallupa wynika też, że poziom zaufania do Sądu Najwyższego wśród wyborców Partii Demokratycznej spadł o 25 punktów procentowych między 2021 a 2022 rokiem, po tym jak Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie w precedensowej sprawie Roe v. Wade z 1973 r., które przyznawało Amerykankom prawo do aborcji, a na mocy którego uznano, że każda kobieta ma prawo do wykonania aborcji na poziomie federalnym.



W 2023 roku zaufanie wśród wyborców Partii Demokratycznej do sądów wzrosła do 34 proc., ale w 2024 roku spadło do 24 proc. (w tym roku zapadło orzeczenie rozszerzające immunitet Trumpa).



Tymczasem wśród wyborców Partii Republikańskiej w 2024 roku zaufanie do Sądu Najwyższego wzrosło do 71 proc.



Z badań Gallupa wynika, że w XXI wieku w ciągu czterech lat zaufanie do sądów tylko w nielicznych krajach spadało szybciej, niż w USA. Te kraje to Mjanma (spadek o 46 proc. w czasie, gdy w kraju władzę przejęła na powrót junta wojskowa), Wenezuela (spadek o 35 proc. w latach 2012-2016) i Syria (spadek o 28 punktów proc. w pierwszych latach wojny domowej).