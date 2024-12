Katedra Notre Dame ponownie otwarta. "To, co niemożliwe, stało się możliwe"

Arcybiskup Paryża Laurent Ulrich trzykrotnie uderzył pastorałem w drzwi katedry Notre-Dame, a w odpowiedzi odśpiewano psalm. Tak rozpoczęła się ceremonia ponownego otwarcia nowo odrestaurowanej katedry. Kilka minut wcześniej w katedrze rozległy się dzwony, a prezydent Francji Emmanuel Macron powitał gości, w tym prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa. Podczas przemówienia mówił m.in. o „wdzięczności narodu francuskiego” za odbudowę Notre Dame.

Rektor Notre Dame, ks. Olivier Ribadeau Dumas stwierdził, że katedra to „coś więcej niż tylko francuski zabytek” i skarb światowego dziedzictwa kulturowego. – Katedra jest wspaniałym symbolem jedności – powiedział rektor. – To znak nadziei, bo to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe – dodał.

Świątynię odbudowano w pięć i pół roku po ogromnym pożarze, który doprowadził do zamknięcia gotyckiego zabytku. 860-letni budynek został odrestaurowany, otrzymał nową iglicę i sklepienie krzyżowo-żebrowe. Przypory i kamienne rzeźby powróciły do ​​dawnej świetności, a dekoracje z białego kamienia i złota ponownie lśnią.

Ciekawostką ceremonii była obecność prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa i jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Pałacu Elizejskim. Zełenski dołączył do przybyłych na wieczorną ceremonię: brytyjskiego księcia Williama, włoskiej premier Giorgii Meloni oraz byłych prezydentów Francji Francois Hollande'a i Nicolasa Sarkozy'ego.