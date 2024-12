Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia za zbiórkę, zakup, remont i dostarczenie blisko 300 aut transportowych dla Ukrainy

– Szanowni państwo, to dla mnie niezwykły zaszczyt przywitać państwa na tej uroczystości jako redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” – mówił Michał Szułdrzyński, przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia. – Redaktorzy naczelni się zmieniają, ale tytuł trwa już ponad sto lat. Trwa też przywiązanie „Rzeczpospolitej” do idei Jerzego Giedroycia i trwa ta nagroda już grubo ponad dwie dekady. I nie tylko trwa, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej z każdym rokiem nabiera nowego znaczenia. I dziś, miesiąc po wyborze Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy świat zastanawia się, co teraz zrobi Ameryka, czy dalej będzie wspierać Ukrainę, wiemy, że przywiązanie Polski do suwerenności Ukrainy, czego uczył Giedroyć, jest warunkiem suwerenności Polski. I to jest właśnie sednem tej nagrody, w której wyróżniamy osoby, które czasem piórem, badaniami, słowem, a czasem czynem wcielają w życie wciąż aktualny program Księcia z Maisons-Laffitte. Dziękuję bardzo za państwa obecność!

Za wolność naszą i waszą

Laudację wygłosił Wojciech Konończuk, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Wodziński, nie podejrzewając, rozpoczął długą, bo trwającą już ponad dwa i pół roku podróż – powiedział Wojciech Konończuk. W jej trakcie on i wspierający go wolontariusze – za środki pochodzące z publicznej zbiórki – dostarczyli armii ukraińskiej 284 samochody terenowe. Stworzył jedna z największych oddolnych inicjatyw pomocy Ukrainie. Od wybuchu pełnoskalowej wojny powstały tysiące mniejszych lub większych obywatelskich inicjatyw pomocy Ukrainie. Czyż nie jest to praktyczne zastosowanie idei Jerzego Giedroycia, „Kultury” i ich wielkich poprzedników? Exen-Wodziński nieustannie mobilizuje nas do pomocy Ukraińcom, choć dzisiaj jest to znacznie trudniejsze niż w 2022 r. Cierpliwie, a czasami zupełnie niecierpliwie, tłumaczy, jak ważne – dla Ukrainy, ale i dla Polski – jest utrzymanie wsparcia dla ukraińskiej walki. „Exen” i inni polscy wolontariusze są jednymi z tych Polaków, którzy swym uporem, ofiarnością i wiarą podtrzymują na polskich sztandarach jak najbardziej aktualne hasło „Za wolność waszą i naszą”. Kapituła Nagrody im. Jerzego Giedroycia jednogłośnie przyznała nagrodę Mariuszowi Wodzińskiemu. W jego osobie w symboliczny sposób honorujemy również wielki obywatelski ruch pomocy Ukrainie.

Przywilej polityka

Redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła nagrodę w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci znakomitego redaktora i polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz pogłębianie dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Gala, którą poprowadził Bogusław Chrabota, odbyła się w odrestaurowanym Pałacu Rzeczypospolitej w Bibliotece Narodowej na placu Krasińskich w Warszawie. Tradycyjnie otworzył ją wiersz Agnieszki Osieckiej „Przywilejem polityka jest…”, który zinterpretowała wybitna aktorka Maja Komorowska.