Nawet 20 cm śniegu. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami. Najnowsza pogoda na weekend

Do piątkowego wieczoru lokalnie w górach może przybyć nawet do 20 cm śniegu. Jego opady prognozowane są też w rejonach podgórskich. W pogodzie na weekend IMGW przewiduje również deszcz, mgły, a miejscami nawet porywisty wiatr. Na szczęście pojawić mają się również chwile ze słońcem.

Prognoza pogody: Piątek z opadami śniegu

W piątek ciśnienie będzie rosło. Od zachodu nad nasz kraj napłynie wyż, którego centrum znajdzie się nad wschodnimi Niemcami. Będzie dosyć chłodno, jednak nad północną Polskę napływać zacznie cieplejsze powietrze polarne morskie. Tu będzie cieplej. Od 3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 7 stopni Celsjusza na krańcach północnych. Na południu spodziewać należy się od 1 stopnia Celsjusza na krańcach południowych do 6 stopni Celsjusza bliżej centrum. Wysoko w górach możliwy spadek temperatury od -8 do -3 stopni Celsjusza.

W górach i na obszarach podgórskich IMGW prognozuje opady śniegu. Lokalnie wysoko w górach spaść może go nawet od 10 do 20 cm. Wysoko w górach możliwy dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałej części kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Zachmurzenie umiarkowane do całkowitego. Jedynie w północno-wschodniej Polsce i miejscami na zachodzie możliwe większe przejaśnienia.

W nocy z piątku na sobotę temperatura w przedziale od -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie i na krańcach południowych do 2 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Na południu możliwe opady deszczu, a na krańcach południowych – śniegu. Miejscami możliwe mgły.