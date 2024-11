Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie: Utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice. Mapa

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a placem Trzech Krzyży. Z kolei autobusy linii 518 pojadą z Nowodworów do pętli na ulicy Bielańskiej, 520 z Marysina do Pomnika Lotnika, a 521 będzie łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.

Jak poruszać się po Warszawie 11 listopada?

Warszawski ratusz zachęca do korzystania z metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich (przypomnijmy, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM). W poniedziałek 11 listopada w w godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż zazwyczaj w święto – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu zostaną skierowane dodatkowe składy.

„Tego dnia na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (wtp.waw.pl – red.) i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo ze zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowali informatorzy i pracownicy nadzoru ruchu” – czytamy na stronie wtp.waw.pl.