Obchody 11 listopada 2024 w Warszawie. Objazdy, zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

Osoby planujące 11 listopada przejazd przez centrum Warszawy powinny sprawdzić zapowiadane zamknięcia tras i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej. Oprócz objazdów związanych z trasą Marszu Niepodległości pod uwagę należy wziąć także utrudnienia związane m.in. z 34. Biegiem Niepodległości.

Ile kilometrów ma Bieg Niepodległości 2024? Trasa

Biegacze rozpoczną i zakończą zawody przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Stawki. Bieg Niepodległości rozpocznie się o godz. 11:11 aleją Jana Pawła II przez rondo ONZ, a następnie przez ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości aż do wysokości ulicy Stefana Batorego. Trasa powrotna przebiegnie jezdnią w kierunku Mokotowa do ronda ONZ, na którym biegacze skręcą w ulicę Prostą, a następnie wykonają nawrót u zbiegu ulic Prostej i Żelaznej z powrotem do ronda i do mety.

Bieg Niepodległości składa się z głównego biegu na dystansie 10 km, zawodów dla zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim oraz tandemach (10 km), a także kategorii nordic walking – uczestnicy tego biegu mają do pokonania dystans 5 km. Uczestnicy biegu towarzyszącego „Mila Niepodległości” pokonają symboliczny dystans 1918 m. Jak podają organizatorzy na tegoroczną odsłonę samego biegu głównego zapisano prawie 16 tys. osób, rok temu w wydarzeniu pobiegło 13 tys. uczestników.

34. Bieg Niepodległości w Warszawie. Które ulice zostaną wyłączone z ruchu?

11 listopada na całej trasie zawodów będzie obowiązywać zakaz parkowania, który dotyczy również ulic Stawki i Sędziowskiej oraz Trasy Łazienkowskiej na wysokości ulicy Lekarskiej. Kolejne zmiany i ograniczenia ruchu zostaną wprowadzone: