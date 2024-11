Niepodległą świętujemy na Cytadeli

Marsz niepodległości z udziałem polityków PiS

Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Będzie można zobaczyć uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

„Wielkiej Polski moc to my!” – to hasło Marszu Niepodległości, który organizowany jest przez środowiska narodowe. W tym roku wezmą w nim udział politycy PiS, na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Marsz ruszy o godz. 14 z ronda Dmowskiego, następnie uczestnicy przejdą Al. Jerozolimskimi i przez rondo de Gaulle’a i most Poniatowskiego dotrą na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorzy zgłosili w stołecznym ratuszu udział 100 tys. osób.