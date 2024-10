Wszystkich Świętych 2024. Cmentarz Rakowicki w Krakowie: Zmiany, utrudnienia i parkingi. Mapa

Wszystkich Świętych 2024. Organizacja ruchu w rejonie Cmentarza Rakowickiego

Od 31 października do 3 listopada przy Cmentarzu Rakowickim będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Od 31 października (od godz. 10.00) do 3 listopada ul. Rakowicka zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Olszańskiej do ul. Grochowskiej. Od 31 października (od godz. 23.30) do 1 listopada wyłączona z ruchu zostanie również ul. Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do al. Beliny-Prażmowskiego). W tym terminie wyłączenie z ruchu będzie dotyczyć także ul. Prandoty oraz ul. Rakowickiej (na odcinku od ul. Lubomirskiego do ul. Prandoty). Od 31 października (od godz. 23.30) do 3 listopada zamknięty będzie przejazd przy ul. Olszańskiej w ul. Rakowicką.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Organizacja ruchu w czasie Wszystkich Świętych 2024 Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK

1 listopada 2024. Parkingi przy Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Osoby zmotoryzowane mogą pozostawić samochody przy al. Beliny-Prażmowskiego i ul. Bolesława Chrobrego. Parkowanie w tych miejscach będzie dopuszczone zgodnie z istniejącym oznakowaniem. Dla osób niepełnosprawnych w dniu 1 listopada od godz. 6.30 udostępniony zostanie parking przy ul. Prandoty (od strony al. 29 Listopada).