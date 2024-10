Babie lato jeszcze co najmniej przez tydzień? Nawet 20 stopni

Jak informuje IMGW na portalu X średnioterminowa prognoza numeryczna z 18 października wskazuje, że babie lato będzie trwało jeszcze do około 27 października.

Ciepła i słoneczna pogoda z weekendu utrzyma się jeszcze w poniedziałek i wtorek. W poniedziałek temperatury maksymalne osiągną od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 15-16 stopni w centrum, do nawet 20 stopni na zachodzie.

We wtorek 22 października wciąż będzie ciepło – od 14 stopni na północnym wschodzie do 18–19 stopni na zachodzie i północnym zachodzie. Od środy 23 października nieco chłodniej, choć wciąż słonecznie i raczej bez opadów – od 9 stopni w rejonach podgórskich do 15 stopni na zachodzie. W czwartek 24 października z kolei na terenach podgórskich 11 stopni i od 10 stopni na południowym wschodzie do 14 na zachodzie kraju. W piątek 25 października od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni na południu oraz południowym zachodzie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Zmiana czasu na zimowy 2024. Kiedy przestawiamy zegarki? Czy to już dziś? Już wkrótce po raz drugi w tym roku przestawimy zegarki. Podczas zmiany czasu z letniego na zimowy cofniemy wskazówki o godzinę. Ta - niby niewielka - zmiana może mieć spory wpływ na nasze samopoczucie. Kiedy nastąpi?

W sobotę 26 października możemy się z kolei spodziewać od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie. Tydzień skończy się nieco niższą temperaturą – od 10 stopni w rejonach podgórskich do 13 za południu, południowym i północnym zachodzie oraz na wschodzie.