Wiadomo jednak, że poza wiedzą teoretyczną na lekcjach będą także kształtowane umiejętności, prowadzone działania i programy obywatelskie. – Chcemy w młodych ludziach wzbudzić poczucie odpowiedzialności za państwo – mówiła Lubnauer.

Edukacja Obywatelska będzie przedmiotem, którego kształt będzie zależał w dużej mierze od nauczycieli. Tylko połowa programu będzie dotyczyła obowiązkowych zagadnień szczegółowych. Poświęcone one będą szkole, społeczności lokalnej, Polsce i jej związkowi z Europą i światem. Co uczniowie będą robili w pozostałym czasie? Program będzie wymagał, by podejmowali działania obywatelskie, takie jak np. sonda uliczna, zorganizowanie obchodów, spotkanie z radnym czy działania z zakresu wolonatriatu. W ciągu dwóch lat będą musieli zaliczyć cztery takie aktywności. Dodatkowo będą musieli poprowadzić jeden projekt społeczny lub badawczy.

Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, ale wstępne, przedstawione w piątek założenia nowej podstawy programowej pokazują, że zmienia się zupełnie sposób myślenia o szkole. Jak zapowiadano, na podobnych zasadach ma opierać się także podstawa programowa kolejnego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Nie wiadomo także, czy uda się całkowicie odejść od zagadnień o podłożu ideologicznym.

Lekcje Edukacji Obywatelskiej będą miały zupełnie inny charakter

Czy nowy przedmiot spodoba się młodzieży? Można przypuszczać, że tak, biorąc pod uwagę to, że pełen wiedzy historycznej i partyjnej ideologii HiT nie był, co do zasady, przez większość uczniów lubiany. Ale nowy przedmiot będzie też od wielu młodych osób wymagał większego zaangażowania niż tradycyjna nauka w szkole i wyjścia z własnej strefy komfortu. A to też nie dla wszystkich może być łatwe.

Także nauczyciele będą musieli nastawić się na zupełnie inny sposób nauczania i większego zaangażowania czasowego w przygotowanie do lekcji.