14 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



Donald Tusk 16 sierpnia zadeklarował, że Polska podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich

O tym, że Polska podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich, poinformował 16 sierpnia premier Donald Tusk, w czasie wspólnej konferencji z ministrem sportu, Sławomirem Nitrasem. Polska jak dotąd nigdy nie organizowała igrzysk – największą imprezą sportową organizowaną przez nasz kraj w ostatnich dekadach były piłkarskie Mistrzostwa Europy, które w 2012 roku Polska organizowała wraz z Ukrainą.



- Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich – oświadczył 16 sierpnia premier. - Życie pokaże, czy to jest realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. Już niejedną rzecz udało nam się zorganizować. Ta realna perspektywa – biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje MKOl – to możemy mówić o roku 2040 lub 2044 – dodał.

- Dziękuję za deklarację dotyczącą igrzysk olimpijskich. Myślę, że to jest informacja, na którą Polacy czekali. Ja widziałem igrzyska w Paryżu i mogę powiedzieć, że od strony organizacyjnej jesteśmy w stanie taką imprezę przeprowadzić. Myślę, że Polski sport na to czeka – stwierdził z kolei Sławomir Nitras.