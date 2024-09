O zatrzymaniu Thunberg, 21-letniej inicjatorki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, poinformowała organizacja studencka, która zorganizowała demonstrację w stolicy Danii. W 2019 roku Thunberg, o której stało się głośno, gdy zorganizowała jednoosobowy protest przed szwedzkim parlamentem domagając się podjęcia działań, mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi, otrzymała tytuł Człowieka Roku magazynu „Time”.



Duński dziennik publikuje zdjęcie Grety Thunberg w kajdankach

W czasie protestu na Uniwersytecie Kopenhaskim zatrzymano łącznie sześć osób, po tym jak ok. 20 osób zablokowało wejście do budynku, a troje uczestników protestu do niego weszło – podał rzecznik policji w rozmowie z agencją Reutera.



Policja nie chciała potwierdzić, czy wśród zatrzymanych jest Thunberg (nie podano tożsamości żadnej z zatrzymanych osób). O tym, że wśród zatrzymanych jest szwedzka aktywistka, poinformowała jednak organizacja Studenci Przeciw Okupacji, która zorganizowała protest.



Na zdjęciu opublikowanym przez dziennik duński „Ekstra Bladet” widać Thunberg, która ma na rękach coś, co według gazety jest kajdankami. Nagranie, na którym widać jak policja zatrzymuje Szwedkę publikują też na swoim profilu na Instagramie organizatorzy protestu.