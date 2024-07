"TVP w swoim żenującym komunikacie twierdzi, że Babiarz „złamał standardy TVP”. Babiarz po prostu powiedział prawdę - no ale mówienie prawdy faktycznie się nie mieści w standardach zagarniętej przez ludzi Tuska TVP. Takie potraktowanie red. Babiarza pokazuje ideologiczne opętanie tej ekipy" - napisała na przykład była premier Beata Szydło.



"Red. Babiarz może się cieszyć, że jeszcze nie uchwalili ustawy o mowie nienawiści - wtedy nie zawieszenie, a na kilka lat do paki. To zawieszenie to symbol „czystej wody” TVP. Lewacka cenzura i politpoprawność wjeżdża do Polski na niespotykaną skalę" - ocenił Michał Woś.

Do grona obrońców Babiarza dołączył prezydent Andrzej Duda. "Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość"

Obecny na ceremonii otwarcia prezydent pytany był o opinię w sprawie zawieszenia komentatora. Duda stwierdził, że Babiarz miał prawo do swojej interpretacji twórczości artystycznej.



- Wydaje mi się, że twórczość artystyczną można interpretować na różne sposoby i nikt nie powinien tego zabraniać - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Wirtualną Polską. - Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość, że jednak nie wolno przedstawiać swojego punktu widzenia - dodał.



Głowa państwa wypowiedziała się także na temat swoich wrażeń z otwarcia. Duda stwierdził, że ceremonia była „inna niż do tej pory” i jednym może się ten styl podobać, innym nie musi.