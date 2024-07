Co trzecie dziecko dostało pierwszą „komórkę” bez ram korzystania z niej, co piątemu założono program kontroli rodzicielskiej. Rosnący status ekonomiczny rodziców i presja dzieci to powody drogich cyfrowych zakupów. „Gdy próbujemy uporządkować aktywność Karola, kończy się to jego wrzaskami i rzucaniem się na podłogę. Żona dla tzw. świętego spokoju odpuszcza mu, no i mamy pat” – przyznał w ankiecie ojciec 12-latka z Inowrocławia.

Nawet przez pół doby smartfonów używa 58 proc. uczniów. Połowa dzieci z podstawówek korzysta ze smartfonów po godzinie 22. Co dziesiąte kilka razy w tygodniu po północy, choć nazajutrz idzie do szkoły. Z kolei 80 proc. starszych uczniów „siedzi” w smartfonie po godzinie 23, z tego więcej niż co trzeci – po północy. – Wieczorno-nocnym „złodziejem czasu” są głównie social media oraz gry komputerowe – wskazuje prof. Jędrzejko. Już 10–12-latkowie mają konta na TokToku, Instagramie, Facebooku. Co szóste dziecko jest tam po godzinie 22.

Gry komputerowe „wciągają” 67 proc. uczniów (to wzrost o 11 punktów proc. wobec badań z 2018 r.), połowa gra, gdy powinna spać. „Nie umiem zasypiać, zanim sobie nie pogram i bez muzyki” – twierdzi 13-letni Wojtek z Sieradza. „Dla obu płci charakterystyczne jest także obserwowanie postaci dla nich ważnych – sportowców, muzyków, ikon popkultury oraz influencerów. Bardzo często ma to postać określana jako FOMO (fear of missing out), czyli strachu przed tym, że coś nas ominie ze strumienia informacji, które pojawiają się w sieci, a szczególnie na portalach społecznościowych” – wskazuje raport, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Młodym trudno się rozstać ze smartfonem. Ojciec 11-latka z Wawra wskazuje: „Syn potrafił zamknąć się w szafie, żeby korzystać z telefonu jeszcze przez dodatkowe 20–30 minut. Dla niepoznaki otwierał okno balkonowe, udając, że jest w ogrodzie. Dostał telefon zbyt szybko, bo w wieku siedmiu lat”.

O której godzinie dzieci powinny iść spać? Średni czas przesunął się

Dwie trzecie dzieci przyznało, że korzystają z telefonów wtedy, kiedy powinny spać. Średnia długość snu uczniów z podstawówek to niespełna 8,5 godziny – WHO twierdzi, że powinna przekraczać 9,5 godziny. Najbardziej wartościowy jest sen głęboki (od 23 do 6 rano). A nie przekracza on sześciu godzin dla uczniów młodszych i pięciu godzin dla uczniów starszych – czytamy w raporcie.