Śledczy biorą pod lupę obóz, w którym produkowano zapalniki do V-1

Miało tam dochodzić do zabójstw więźniów. Z materiałów zebranych przez prokuratora IPN wynika, że w lipcu 1944 roku niemieckie władze utworzyły podobóz KL Ravensbrück w Kaliszu Pomorskim. Kosztem niewolniczej pracy więźniów odbywała się tam produkcja zapalników do rakiet V-1 w zakładach firmy Gerätewerk Pommern. Największą grupę więźniów stanowili Polacy, a oprócz nich byli jeszcze Belgowie, Francuzi i Rosjanie. Liczbę więźniów szacuje się od 500 do 1000. Mieszkali oni w sześciu–ośmiu barakach. Komendantem podobozu był SS-Haupstrumführer Kühn. Załogę stanowiło od kilkunastu do kilkudziesięciu strażników SS.

Reklama

Podobóz w Kaliszu Pomorskim działał do lutego 1945 roku

„Praca w podobozie była bardzo ciężka, a warunki pobytu złe, co w połączeniu z niedostatecznym i złej jakości wyżywieniem zagrażało biologicznej egzystencji więzionych tam mężczyzn. Istnieją relacje o mających miejsce zgonach i przypadkach zabójstw więźniów. Podobóz ten funkcjonował do lutego 1945 roku, kiedy to ewakuowano pozostałych więźniów do obozu w Sachsenhausen” – uzasadnia wszczęcie postępowania prokurator Krzysztof Bukowski.

Teren dawnego obozu znajduje się w południowej części Kalisza Pomorskiego określanej jako Duża Stacja, na zachód od drogi wojewódzkiej do Choszczna. W lutym 1945 roku obóz był jednym z pierwszych podobozów Ravensbrück, które zostały ewakuowane.

Czytaj więcej Historia Tajemnice lotniska w Chojnie. IPN zbada zbrodnie na więźniarkach Prokurator zbada okolice dawnego lotniska niemieckiego, potem sowieckiego w Chojnie na Pomorzu Zachodnim. W czasie wojny przebywały tam kobiety deportowane z Warszawy po powstaniu.

Jak mógł wyglądać podobóz w Kaliszu Pomorskim?

Z ustaleń Krzysztofa Wiśniewskiego, lokalnego badacza historii, wynika, że baraki otoczone były drutem kolczastym pod napięciem elektrycznym, a wokół samego obozu znajdowały się cztery bunkry murowane z białej cegły. Jego zdaniem wzdłuż płotu były również rozmieszczone wieże wartownicze. Uważa on, że teren ścisłego obozu ogrodzonego drutem nie był duży i zamykał się w kwadracie ok. 200 na 200 m. Na terenie właściwego obozu, jak również poza ogrodzeniem znajdowały się jeszcze inne budynki.