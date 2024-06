Czytaj więcej Społeczeństwo IMGW: Polska w zasięgu chłodnego powietrza. Burze, chmury i ulewy Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podają, że Polska jest w zasięgu chłodnego powietrza polarno-morskiego. W związku z nim w naszym kraju występować mogą burze, chmury i ulewy.

Pogoda w Polsce – prognoza na czwartek i piątek

W czwartek i w piątek w dzień na północy i wschodzie kraju zachmurzenie także ma być małe i umiarkowane, zaś na pozostałym obszarze – umiarkowane i duże. Pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 40 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C, chłodniej będzie nad morzem – około 23°C. Wiatr będzie natomiast słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie kraju do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane na północy i wschodzie, zaś na zachodzie i południu kraju – duże. Pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

IMGW ostrzega przed upałem

W środę w części kraju rozpocząć się ma kilkudniowa fala upałów – ostrzeżenia przed nimi obowiązują w dziewięciu województwach.