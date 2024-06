Po dwóch latach od agresji Rosji na Ukrainę i przybycia do naszego kraju milionów Ukraińców, topnieje pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej im pomocy i do nich samych. Spadki przychylności objęły także migrantów – wynika z najnowszego badania „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie oraz ukraińskie państwo” pod kierownictwem dr. Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

To już ósma edycja tego badania, które jest realizowane od 2022 roku. – Polacy bardziej negatywnie postrzegają migrantów z granicy polsko-białoruskiej, niż uchodźców z Ukrainy – to się jednak nie zmieniło. To, co nas naprawdę zaskoczyło w tym badaniu, to znaczący spadek we wszystkich kwestiach poza szkołą dla dzieci z Ukrainy, który jest niezmiennie wysoki. Możliwość chodzenia do szkoły popiera 82 proc. badanych – wyjaśnia dr Staniszewski. Jednak nie akceptujemy ukraińskiej podstawy programowej (lekcje z historii czy języka ukraińskiego zapowiada od nowego roku polski rząd, by zachęcić wszystkie ukraińskie dzieci do pójścia do szkoły w Polsce). Na pytanie „Jakiej podstawy programowej powinny uczyć się dzieci uchodźców z Ukrainy, które są przyjmowane do polskich szkół?” połowa uważa, że polskiej, 40 proc. zaś opowiada się za nową – opartą na ustaleniach pomiędzy Polską a Ukrainą.

Co przeszkadza Polakom w Ukraińcach?

Dlaczego w Polsce rośnie grupa negatywnie nastawionych do ukraińskich uchodźców wojennych? Z analizy odpowiedzi na pytania otwarte wynika, że najczęściej wskazywanym powodem jest różnie rozumiana „postawa roszczeniowa”. – W odniesieniu do uchodźców z Ukrainy oznacza, że „wszystko im się należy”, „roszczenia o świadczenia socjalne”, „chęć posiadania takich samych praw jak Polacy”, „wszystko należy się za darmo” oraz „brak wdzięczności za pomoc”. Z badania wynika, że coraz więcej osób widzi różnice między narodami – podkreśla dr Staniszewski. Po raz pierwszy w tym badaniu respondenci wskazali na „wschodnią mentalność, sowiecką kulturę”, która ujawnia się w braku dbałości o dobro wspólne.