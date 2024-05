W Boże Ciało w całym kraju pogoda ma ulec pogorszeniu – nad większością Polski prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże. Jak podaje IMGW, lokalnie mogą występować opady deszczu oraz burze z gradem.

Jaka będzie pogoda na Boże Ciało 2024? Czwartek

Jak podaje IMGW, w czwartek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Spodziewać się można przelotnych opadów deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C do 27°C, chłodniej będzie nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich – od 16°C do 19°C. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Podczas burz wiatru może wiać do 70 km/h.

Pogoda na długi weekend – piątek

Jak wskazują synoptycy IMGW, w piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 26°C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19°C, nad morzem –od 16°C do 18°C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na południu także z południa. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody IMGW na weekend. Sobota i niedziela

W sobotę zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Zdarzą się przelotne opady deszczu. Miejscami – głównie na południowym wschodzie kraju – burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 28°C miejscami w centrum i na wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim około 21°C, a na Półwyspie Helskim – około 18°C. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.