Papierowe żonkile będą rozdawane na pamiątkę powstania

Odbędzie się też dyskusja o tym, co przetrwało z przedwojennego Muranowa, m.in. o rzeczach znalezionych w czasie badań archeologicznych przed budową muzeum.

Szkoły mogą się jeszcze zgłosić do akcji Żonkil

Muzeum udostępni także materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Szkoły, biblioteki, instytucje kultury mogą jeszcze się zgłaszać do udziału w akcji Żonkile do 14 kwietnia. Do czwartku zgłosiło się już około 6 tysięcy szkół z całego kraju. Co trzeci uczeń w Polsce korzysta z materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez muzeum w ramach obchodów tej rocznicy.

Czytaj więcej Historia Sztuczna inteligencja odtworzyła wypowiedź ocalałej z getta Odtworzony został głos Żydówki Stelli Fidelseid, która w Warszawie przeżyła II wojnę światową. W trzygodzinnym nagraniu wygenerowany przez sztuczną inteligencję głos odczytuje jej relację z czasu pobytu w warszawskim getcie.

Przypomnijmy, że jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.