Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że od 20 marca obowiązuje zakaz używania 15 syntetycznych opioidów – w tym 14 opioidów benzimidazolowych. Niektóre z substancji, które znajdują się na liście, mogą działać nawet kilkaset razy mocniej niż heroina. Brytyjski rząd postanowił wypowiedzieć wojnę niebezpiecznym lekom – w ciągu ostatniego półrocza na Wyspach odnotowano bowiem ponad 100 zgonów spowodowanych z ich działaniem.

Opioidy zakazane w Wielkiej Brytanii. Na liście 15 substancji

Opioidy to silne środki przeciwbólowe przepisywane w celu łagodzenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Nierzadko są one również nazywane narkotykami. Mimo że ich stosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem, skutecznie mogą pomóc w zwalczaniu bólu.

Przedawkować opioidy można nawet mikroskopijną dawką. Jak czytamy na stronie brytyjskiego rządu, „takie narkotyki łatwiej się produkuje, są tańsze, a ich ich transport jest bajecznie prosty”. „Ich potencja jest bardzo wysoka, wystarczy rozpuścić je na misce i otrzymuje się olbrzymią ilość opioidu” – podkreślono.

Wielka Brytania zakuje opioidów. Za sprzedaż grożą surowe kary

Handlarze narkotyków wykorzystują uzależniające działanie opioidów – coraz częściej rozprowadzają oni bardziej niebezpieczne, syntetycznie produkowane substancje. Wśród uzależnionych od narkotyków, leki te stają się bardziej popularne od heroiny.