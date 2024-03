Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 744 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. UE wzywa Rosję do przekazania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Ukrainie.

Dzień Kobiet jest świętem narodowym w Rosji od 1966 roku, ale obchodzono go już kilkadziesiąt lat wcześniej. To święto, podczas którego Rosjanie składają hołd wszystkim kobietom, które pojawiły się w ich życiu, od matek i sióstr po nauczycielki i koleżanki.

WHO wykorzystuje Międzynarodowy Dzień Kobiet do podkreślania wagi dążenia do równości płci i wagi praw kobiet, rosyjscy urzędnicy i politycy przyjęli inny ton.

Najlepszy prezent dla kobiety? Ciąża

Witalij Milonow, wiceprzewodniczący Komisji Rodziny Dumy Państwowej, był pomysłodawcą niesławnej rosyjskiej ustawy zabraniającej szerzenia „propagandy LGBTQ”. Ma także bardzo zdecydowane poglądy na temat tego, co uszczęśliwia kobiety.

- Naprawdę wierzę, że najlepszym prezentem dla kobiety jest nowa ciąża – powiedział stacji radiowej Mówi Moskwa.