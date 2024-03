Wykorzystuje się je także do prowadzenia rozpoznania?

Przede wszystkim do tego – czy rozpoznajemy pogodę, czy nie. Wszystko zależy od tego, jakie dane gromadzimy i z jakiego rejonu. Nie wiem, jaki sprzęt ten balon przenosił – bo balon jest tylko nośnikiem. Balon meteorologiczny ma określone zestawy czujników. Pytanie, czy będzie dało się określić, jakie konkretnie dane były gromadzone. Trzeba zaczekać na więcej informacji. W zakresie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej za to odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ono w jakiejś części proceduje te kwestie, odpowiada za ochronę i obronę przestrzeni powietrznej nad Polską. Ale są jeszcze inne instytucje, które muszą się pewnie wypowiedzieć ekspercko. Nie wiem, czy jakieś dochodzenie w tej sprawie będzie prowadziła policja, Żandarmeria Wojskowa. Wypowiedzieć się też musi Instytut Meteorologiczny albo jacyś eksperci w zakresie meteorologii. Także to będzie procedowane.

Na razie nie mamy powodów do niepokoju?

Absolutnie chciałbym podkreślić, że nawet jeśli jest to zagrożenie, to sobie z tym radzimy właśnie po to, żeby zniwelować oddźwięk strachu czy podnoszenia poziomu obaw w takich sytuacjach. Bo głównie po to się to robi.

Władysław Kosiniak-Kamysz o balonach meteorologicznych nad Polską

Wcześniej sprawę balonów, które spadły na Polskę skomentował także minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wczoraj mówiłem o jednym balonie meteorologicznym, służby cywilne zajmują się tą sprawą, wydaje się, że dzisiaj jest podobna sytuacja, że też jest to balon meteorologiczny. Ale oczywiście te przypadki będą przedmiotem kolejnego komitetu ds. bezpieczeństwa, który będzie zwołany w przyszłym tygodniu - mówił we wtorek. - Wiem że prezydent planuje RBN przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, po wizycie w USA będzie zwołany komitet ds. bezpieczeństwa narodowego, któremu przewodniczę. Będziemy rozmawiali o tych kilku przypadkach balonów meteorologicznych, które znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej. Działaniami w tej sprawie kieruje policja - podkreślał.