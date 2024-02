Powstanie Kanału Zero politycznym wydarzeniem roku? "To będzie wielki sukces"

Powstanie Kanału Zero najważniejszym wydarzeniem politycznym roku?

- Najważniejsze wydarzenia, to czym żył świat w ostatnim tygodniu, wydarzyły się z kanałach internetowych — zauważył Szułdrzyński.

- Najważniejsze rzeczy w polityce polskiej, czyli dziwny wywiad z Andrzejem Dudą, odbył się na inaugurację Kanału Zero, a jedna z kluczowych emocji politycznych w tym tygodniu, dotycząca budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, dotyczyła debaty, która odbyła się na kanale youtube'owym. Co się stało z naszym światem mediów? - pytał.

Z kolei Michał Płociński zauważył, że formuła internetowego wywiadu z prezydentem, trwającego ponad godzinę „była taka, że prezydent musiał powiedzieć coś ważnego, zaliczyć jakąś wpadkę”. - No i tak się stało — dodał.



Płociński stwierdził też, że „powstanie Kanału Zero jest na razie najważniejszym wydarzeniem politycznym tego roku”. Dlaczego? Zdaniem Płocińskiego pojawienie się tego kanału stanie się pewną cezurą „głównie dla prawicy”.



- Bo zgadzam się absolutnie z Jakubem Dymkiem, że ten mężczyzna poniżej 50 lat jest wyborcą, który nie jest się w stanie rzeczywiście na dzisiejszej scenie odnaleźć. Lewica do niego nie trafia, PiS do niego nie trafia, Konfederacja by chciała, ale jak widzimy po wynikach wyborów też nie do końca — wyjaśnił. Tymczasem „Krzysztof Stanowski z Robertem Mazurkiem wchodzą w tę niszę”.



Michał Płociński: Kanał Zero to będzie wielki sukces

- Wiemy, że to będzie wielki sukces, widzimy, że to już jest wielki sukces, a dlaczego to jest tak ważne wydarzenie polityczne? Dlatego, że widzimy, że po prawej stronie pojawia się jakaś nisza, jest jakaś dziura, którą można wypełnić. To, że wszyscy uwierzyliśmy w to, że Krzysztof Stanowski może wystartować na prezydenta, pewnie nie wystartuje, ale to nie jest przypadek, to nie wynika z tego, że my po prostu wierzymy we wszystko, co mówi Krzysztof Stanowski, tylko to miałoby sens. Po prawej stronie jest nisza, którą teraz będą się wszyscy starali wypełnić. PIS jest słaby, a Kanał Zero pokazuje, że żadne TV Republiki, żadne nowe magazyny, tylko w internecie prawica może się odbudować - ocenił Płociński.